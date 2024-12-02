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В МИД РФ заявили, что нынешние власти Франции отреклись от заветов де Голля по России

Захарова: нынешнее руководство Франции повышает ставки в противостоянии с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нынешние власти Франции отреклись от заветов бывшего президента страны генерала Шарля де Голля, который считал, что для республики быть вместе с Россией – значит быть сильной, а быть разъединенной с ней – значит подвергать себя опасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю 80-летия визита де Голля в СССР (2 декабря 1944 года), ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По мнению дипломата, «словно пребывая в историческом беспамятстве», не считаясь с собственными национальными интересами, нынешнее руководство Франции повышает ставки в противостоянии с Россией.

Нынешние власти Франции раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий, добавила Захарова.

2 декабря 1944 года глава Временного правительства Французской Республики генерал Шарль де Голль посетил Москву. По итогам его визита между Францией и СССР был подписан двусторонний Договор о союзе и взаимной помощи, который предполагал совместную борьбу с фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Ранее во Франции заявили, что президент Украины Владимир Зеленский опоздал с переговорами.

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