В МИД РФ заявили, что нынешние власти Франции отреклись от заветов де Голля по России

Нынешние власти Франции отреклись от заветов бывшего президента страны генерала Шарля де Голля, который считал, что для республики быть вместе с Россией – значит быть сильной, а быть разъединенной с ней – значит подвергать себя опасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю 80-летия визита де Голля в СССР (2 декабря 1944 года), ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По мнению дипломата, «словно пребывая в историческом беспамятстве», не считаясь с собственными национальными интересами, нынешнее руководство Франции повышает ставки в противостоянии с Россией.

Нынешние власти Франции раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий, добавила Захарова.

2 декабря 1944 года глава Временного правительства Французской Республики генерал Шарль де Голль посетил Москву. По итогам его визита между Францией и СССР был подписан двусторонний Договор о союзе и взаимной помощи, который предполагал совместную борьбу с фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Ранее во Франции заявили, что президент Украины Владимир Зеленский опоздал с переговорами.