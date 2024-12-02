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Bloomberg посчитал состояние богатейших бизнесменов из России

Состояние богатейших миллиардеров России с начала 2024 года выросло на $8 млрд

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Александр Гальперин/РИА Новости

Совокупное состояние богатейших граждан России выросло с начала 2024 года на $7,915 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым россиянином, согласно этому списку, является совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За год он заработал $2,81 млн. Его состояние оценивается в $27,5 млрд.

В тройку списка также вошли основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (+$7,915 млрд, состояние выросло до $25,3 млрд) и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (+$2,99 млрд, до $18,7 млрд).

На четвертом месте оказался Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). В отличие от других бизнесменов, его состояние сократилось на $7,44 млрд, до $13,6 млрд. На пятом месте — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (- $2,82 млрд, до $11,4 млрд).

Шестую позицию в рейтинге занял бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (+ $1,07 млрд, до $10,8 млрд), седьмую — председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (+ $1,01 млрд, до $10,8 млрд).

На восьмой строчке оказался акционер «Альфа-групп» Герман Хан (+$1,94 млрд, до $10,2 млрд), на девятом — основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (+$25 млн, до $9,18 млрд).

Замыкает десятку богатейших бизнесменов России бывший совладелец компании «Полюс» Сулейман Керимов. Его состояние за год выросло на $100 млн и составило $8,94 млрд.

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