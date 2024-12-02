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Стало известно, что россияне заказывали из-за рубежа в «черную пятницу»

Заказы россиянами одежды в «черную пятницу» выросли на 18% к обычным дням

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Объем заказов россиян из-за границы в период распродажи «черная пятница» вырос на 20% по сравнению с обычными днями. При этом средний чек составил 225 467 рублей, что на 16% выше по сравнению с показателями обычного дня. Об этом говорится в исследовании CDEK.Shopping (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего в эту «черную пятницу» россияне заказывали одежду и обувь. Объем таких товаров увеличился на 18%. На втором месте оказалась электроника — ее заказывали на 11% чаще, чем в обычные дни. Увеличился спрос на категории «ювелирные украшения» и «красота и уход», на 37% и 19% соответственно.

Среди брендов лидирующую позицию заняла Apple: доля заказов товаров этой марки составила 17%, что на 13% больше, чем в обычный день. На втором месте оказался Tiffany&Co — 8% от всех заказов. Товары этого бренда заказывали на 47% больше, чем в любой другой день. Следующими по популярности оказались товары от бренда Nike. На их долю пришлось 6% заказов. А спрос на товары бренда вырос на 26% в сравнении с обычным днем. Также россияне покупали товары брендов Adidas (3%) и Dyson (2,6%).

Чаще всего пользователи сервиса в «черную пятницу» заказывали товары из Китая, США, Германии. Заказы в этот день увеличились также из Испании и Италии.

«Черная пятница» стартовала 29 ноября и продлилась три дня.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал неожиданную покупку в «черную пятницу».

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