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В Германии рассказали о поисках замены нефти из РФ

Минэкономики ФРГ: в ЕС только Польша и Германия нашли замену нефти из РФ

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Martin Meissner/AP

Во всем Европейском союзе только две страны — Польша и Германия — нашли замену нефти из РФ, освоив альтернативные маршруты поставок. С таким заявлением выступило министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, передает ТАСС.

«Все страны-члены, правда, еще в шестом санкционном пакете взяли на себя обязательство осваивать альтернативные источники [поставок] и затем отменить исключение. Уже реализовано это, однако, только для Германии и Польши», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент в Евросоюзе действует эмбарго на поставки нефти из России, однако в нем есть исключение на получение нефти по трубопроводу.

До этого сообщалось, что за два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девять раз.

Несмотря на значительное сокращение, Россия смогла перенаправить весь выпавший объем другим покупателям. Главными импортерами стали Китай и Индия, которые за шесть месяцев текущего года увеличили закупки вдвое — на 52,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

Ранее Сийярто раскритиковал ЕС за остановку транзита нефти из России.

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