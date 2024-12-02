Стало известно, как авария на трубопроводе «Дружба» повлияла на поставки нефти в ФРГ

Утечка топлива, которая произошла на участке трубопровода «Дружба» на западе Польше, не оказала влияния на поставки нефти в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора по обслуживанию трубопровода в Польше PERN, передает ТАСС.

«Перекачка на поврежденной ветке была немедленно остановлена, поставки нефти продолжаются по второй ветке», — заявили в организации.

Там отметили, что ее технические возможности полностью покрывают потребности клиентов в объемах поставок.

Вечером 1 декабря сообщалось, что в Польше поврежден нефтепровод «Дружба», произошла утечка. Прорыв зафиксировали в районе Пнево Великопольского воеводства. Из-за аварии на автостраде №92 затруднено движение транспорта.

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию.

Западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт в Германии.

Ранее в Германии рассказали о поисках замены нефти из России.