Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предупредили о возможном повышении ставки ЦБ из-за роста доллара

Брокер Клочков: ЦБ может повысить ключевую ставку из-за роста курса доллара

close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Ослабление рубля может стать поводом для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России и потенциально отразиться на темпах экономического роста. Об этом сообщили эксперты в интервью РИА Новости.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков отметил, что ослабление рубля создает проинфляционные риски, что может привести к повышению ставки на декабрьском заседании ЦБ. Он добавил, что снижение курса рубля увеличивает рублевую стоимость импорта, что, в свою очередь, способствует росту цен, поскольку продавцы перекладывают свои издержки на покупателей, что в итоге сказывается на стоимости конечной продукции.

С этим согласилась и эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Она подчеркнула, что нестабильный курс валюты приводит к дисбалансу в экономических процессах и негативно влияет на отечественную промышленность и малый бизнес. Все это в совокупности может замедлить темпы экономического роста, добавила она.

В среду на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей, а юань на Московской бирже поднялся выше 15 рублей. В связи с этим Центральный банк России принял решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, отметив, что отложенные покупки будут осуществлены в 2025 году.

Ранее аналитик назвал три фактора, определяющих курс рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами