Эксперты предупредили о возможном повышении ставки ЦБ из-за роста доллара

Ослабление рубля может стать поводом для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России и потенциально отразиться на темпах экономического роста. Об этом сообщили эксперты в интервью РИА Новости.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков отметил, что ослабление рубля создает проинфляционные риски, что может привести к повышению ставки на декабрьском заседании ЦБ. Он добавил, что снижение курса рубля увеличивает рублевую стоимость импорта, что, в свою очередь, способствует росту цен, поскольку продавцы перекладывают свои издержки на покупателей, что в итоге сказывается на стоимости конечной продукции.

С этим согласилась и эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Она подчеркнула, что нестабильный курс валюты приводит к дисбалансу в экономических процессах и негативно влияет на отечественную промышленность и малый бизнес. Все это в совокупности может замедлить темпы экономического роста, добавила она.

В среду на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей, а юань на Московской бирже поднялся выше 15 рублей. В связи с этим Центральный банк России принял решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, отметив, что отложенные покупки будут осуществлены в 2025 году.

Ранее аналитик назвал три фактора, определяющих курс рубля.