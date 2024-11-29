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Юрист рассказал, что делать при обнаружении неприятных сюрпризов в новостройке

Юрист Ярков: застройщик обязан исправить недостатки или вернуть деньги за жилье

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Если покупатель квартиры в новостройке после приема обнаружил в ней недостатки, он в праве потребовать от застройщика устранить дефекты или выплатить компенсацию. Об этом Финансы Mail рассказал юрист ПСК Дом Девелопмент Евгений Ярков.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня подписания первого передаточного акта. Он распространяется на технологическое и инженерное оборудование, а также на основной конструктив: фундамент, стены, перекрытия, крыша, перегородки, фасадные решения, отметил эксперт.

«Обычно за пределами гарантийного срока проявившиеся дефекты устраняет управляющая компания, а если они проявились в самой квартире — то собственники», — заключил юрист.

Ярков также подчеркнул, что принимать квартиру необходимо в присутствии представителя девелопера. Также можно пригласить стороннего специалиста, который мог бы провести визуальный и инструментальный осмотр, добавил юрист.

До этого в России допустили падение покупок новых квартир в 2025 году вплоть до 35%.

Ранее стало известно, сколько россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки.

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