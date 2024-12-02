Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оператор «Дружбы» не исключил никаких причин повреждения трубопровода

Оператор «Дружбы» не исключил диверсии из числа причин повреждения трубопровода

close
Bernadett Szabo/Reuters

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Представитель компании уточнил, что специалисты сейчас занимаются восстановлением прокачки нефти, устранением последствий утечки и выяснением причин инцидента. До получения экспертных заключений рассматриваются все версии, включая как преднамеренное повреждение трубопровода, так и технические неполадки.

Вечером 1 декабря сообщалось, что в Польше поврежден нефтепровод «Дружба», произошла утечка. Прорыв зафиксировали в районе Пнево Великопольского воеводства. Из-за аварии на автостраде №92 затруднено движение транспорта.

Западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт в Германии.

Ранее Сербия попросила Россию помочь с реализацией проекта отвода от «Дружбы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами