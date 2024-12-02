Оператор «Дружбы» не исключил никаких причин повреждения трубопровода

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Представитель компании уточнил, что специалисты сейчас занимаются восстановлением прокачки нефти, устранением последствий утечки и выяснением причин инцидента. До получения экспертных заключений рассматриваются все версии, включая как преднамеренное повреждение трубопровода, так и технические неполадки.

Вечером 1 декабря сообщалось, что в Польше поврежден нефтепровод «Дружба», произошла утечка. Прорыв зафиксировали в районе Пнево Великопольского воеводства. Из-за аварии на автостраде №92 затруднено движение транспорта.

Западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт в Германии.

Ранее Сербия попросила Россию помочь с реализацией проекта отвода от «Дружбы».