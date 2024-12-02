В России хотят запустить страхование средств на электронных кошельках

В начале 2025 года будет представлен законопроект о страховании средств на электронных кошельках. В следующем году документ может уже вступить в силу, заявил газете «Известия» глава комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, рассмотреть инициативу планируют оперативно, так как речь идет о деньгах россиян.

Как сообщили изданию в пресс-службе Центрального банка РФ, регулятор концептуально поддерживает законопроект. Сейчас документ находится на этапе обсуждения с Минфином РФ.

В ЦБ рассказали, что лимит возмещения денежных средств не будет превышать 1,4 млн рублей (в совокупности с денежными средствами на обычных банковских счетах и вкладах граждан в этой финансовой организации). При этом страхованию будут подлежать деньги только на подтвержденных электронных кошельках (тех, где человек прошел полную идентификацию). Установить получателя страховой выплаты можно будет лишь в таком случае.

В Центробанке отметили, что реализация инициативы позволит защитить электронные деньги россиян, минимизировав риски их потери.

Ранее россиянам рассказали, как хранить деньги на экстренный случай.