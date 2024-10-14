Россиянам рассказали, как хранить деньги на экстренный случай

Снимать деньги со вклада в текущих условиях целесообразно в случае крайне экстренной ситуации — например, для срочного лечения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он рассказал, как лучше хранить деньги на форс-мажоры.

«Для ситуаций, направленных на решение каких-то внеплановых точечных бытовых задач (например, на случай поломки холодильника, без которого объективно ни дня не обойтись) лучше часть средств оставлять на накопительном счете. Сейчас есть даже продукты с ежедневным начислением процентов (это позволяет снимать без каких-либо потерь: проценты выплачиваются с учетом реального количества дней нахождения на счете). Имеет смысл «дробить» сумму денег на несколько вкладов пропорционально минимальной для открытия соответствующего вклада», — посоветовал экономист.

Условно, если минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей, стоит открыть два депозита по 50 тыс. рублей, чем на один на 100 тыс. рублей. Экономист пояснил, что это позволит при необходимости закрыть один такой вклад и избежать потери процентов.

Балынин посоветовал внимательно читать условия договора, на которых заключен текущий депозит. Например, в договоре может быть предусмотрена возможность снятия начисленных процентов. Их можно перевести со счета и разместить на другом, более выгодном, вкладе или направить и на решение какой-то экстренной задачи, уточнил экономист.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. В преддверии и после решения регулятора выросли ставки по депозитам — банки предлагают до 23% годовых при соблюдении ряда условий. В течение срока действия вклада ставка по нему фиксируется. По накопительным счетам ставки увеличились до 21,5% годовых. Банки могут менять ставки по накопительным счетам в любое время.

Ранее сенатор назвала срок выгодного вклада.