Россиянам рассказали, когда выгодно снять квартиру

Россиянам выгоднее всего снять квартиру в январе, июне и июле 2025 года — цены на аренду в эти месяцы будут снижаться, сказал «Газете.Ru» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«В январе, особенно в конце месяца, на рынке аренды наступает период затишья. Это связано с тем, что большинство бронирований на январские праздники делаются заранее, а после 15-го числа активность на рынке снижается, включая сферу недвижимости. Именно в это время можно арендовать квартиру с хорошей скидкой. Аналогичная ситуация складывается летом — с июня до середины августа. В этот период рынок аренды также менее активен. Большинство арендаторов начинают искать жилье ближе к середине августа, чтобы решить этот вопрос к началу сентября, когда начинается новый рабочий сезон. Поэтому июнь и июль — наиболее выгодные месяцы для аренды жилья. Выгода может быть 5–10%», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в остальное время года рынок аренды более динамичен, и все зависит от текущей ситуации.

По данным ЦИАН, аренда жилья в Москве стала рекордно дорого обходиться жителям города — доля затрат на «однушку» в ноябре достигла 73,4% от уровня средних зарплат в столице. Для сравнения: годом ранее на съем квартиры в Москве россияне тратили меньше 69% зарплаты, а в 2022-м — 62,6%.

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