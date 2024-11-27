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Аренда в Москве стала рекордно дорого обходиться жителям столицы

РБК: цена аренды однушки в Москве почти достигла 75% от уровня средних зарплат

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Shutterstock

Аренда жилья в Москве стала рекордно дорого обходиться жителям города — доля затрат на «однушку» в ноябре достигла 73,4% от уровня средних зарплат в столице. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН и hh.ru.

Для сравнения: годом ранее на съем квартиры в Москве россияне тратили меньше 69% зарплаты, а в 2022-м — 62,6%.

Стоимость аренды в Москве за два года выросла сильнее, чем зарплаты. Так, средняя ставка за «однушку» за период выросла почти на 63%, до 72,2 тыс. рублей в месяц. Между тем среднее зарплатное предложение в столице с 2022-го увеличилось на 40%, до 98,3 тыс. рублей.

Стремительное подорожание съемного жилья эксперты рынка объясняют слишком дорогой ипотекой. На фоне высоких ставок потенциальные покупатели стали массово перетекать на рынок аренды. Владельцы недвижимости из-за скачка спроса начали повышать цены. Доля квартир стоимостью до 45 тыс. рублей на московском рынке аренды за последние два года сократилась в 7,5 раза.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае сейчас выгодно покупать квартиру.

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