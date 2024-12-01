Россияне предпочли ДНК-тесты правильному питанию

В 2024 году россияне стали в два раза чаще интересоваться ДНК-тестами и услугами врачей-генетиков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По статистике в распоряжении Telegram-канала, генетическая экспертиза волнует россиян больше, чем правильное питание, а к генетикам жители страны обращались чаще, чем к урологам, нутрициологам и спортивным врачам.

Как уточняет SHOT, такими услугами пользуются будущие родители, а также те, кто хочет узнать, насколько организм устойчив к вирусам, к каким болезням есть предрасположенность и почему у человека тот или иной обмен веществ. Кроме того, некоторые хотят выяснить свое происхождение и углубиться в историю семьи.

В ноябре американка из Мичигана по имени Дженна Роуз помогла раскрыть дело об инциденте, произошедшем более 25 лет назад, просто сделав тест ДНК. Речь идет о деле «Ребенка Гарнет»: в 1997 году в выгребной яме кемпинга Гарнет-Лейк обнаружили младенца, но спасти его не смогли. Предположительно, пострадавший родился на сроке от 36 до 42 недель. Спустя некоторое время дело закрыли, так как каких-либо продвижений в расследовании не было. В 2017 году его возобновили, так как генетические экспертизы стали более совершенными. Предполагалось, что преступница является непрямой родственницей матери Дженны Роуз, которая живет в этом городе. Спустя время сама девушка сделала ДНК-тест, благодаря которому выяснилось, кто совершил преступление.

Ранее ученые узнали, что беременность может пробудить древние вирусы в ДНК.