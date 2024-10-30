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Беременность может пробудить древние вирусы в ДНК человека, узнали ученые

Science: при беременности и потере крови в организме включаются ретротранспозоны

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Международная группа ученых из США и Германии нашла фрагменты древних вирусов в ДНК человека, которые активируются при беременности и кровопотере. Этот механизм усиливает выработку красных кровяных телец. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Открытие произошло в результате анализа гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток мышей, у которых части генетического кода, известные как ретротранспозоны, просыпались во время беременности.

Проведя анализ образцов крови беременных и небеременных женщин, исследователи обнаружили, что, вероятно, у людей происходит та же самая реактивация ретротранспозонов, что и у мышей.

Дальнейшие тесты показали, что, когда этот процесс блокировался у мышей, у животных развивалась анемия.

Команда выяснила, что ретротранспозоны активируют сигнальный белок, называемый интерфероном, который, в свою очередь, увеличивает активность гемопоэтических стволовых клеток.

Ретротранспозоны обычно называют «мусорной ДНК». Составляя около 8% генома человека, эти сегменты генетического кода когда-то были отвергнуты, из-за чего считалось, что они не играют большой роли. Новое открытие показало, что генетические реликты все еще могут приносить пользу организму.

Ранее ученые выяснили, что ретротранспозоны способствовали развитию сложного мозга у позвоночных.

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