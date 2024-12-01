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Россиянка лишилась спрятанной в холодильнике пенсии из-за пьяной подруги

В Хабаровске подруга оставила пенсионерку без денег, украв пенсию из холодильника

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Солнечном районе Хабаровска приятельница обворовала пенсионерку, которая спрятала пенсию в холодильнике. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска, женщина сообщила, что у нее пропала полученная накануне пенсия. Выяснилось, что в день пропажи денег потерпевшая распивала спиртные напитки со своей 36-летней приятельницей.

Пенсионерка рассказала, что получила деньги и спрятала 15 тысяч в холодильнике. Злоумышленница весь день выжидала момент, чтобы похитить денежные средства. Сделав вид, что уходит, и дождавшись, когда хозяйка ляжет спать, зашла на кухню и вытащила все наличные.

Деньги злоумышленница потратила на покупку алкоголя и продуктов. Подозреваемую в краже задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее россиянин ворвался в магазин с пистолетом и похитил булочки и сырки.

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