В Госдуме мигрантов обвинили в росте курса доллара

Мигранты выводят заработаные в России средства к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил обеспокоенность масштабами вывода средств из российской экономики, связанных с денежными переводами мигрантов в страны их происхождения. По его словам, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.

«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — пишет Матвеев.

По его данным, в 2023 году объем переводов из России в Таджикистан составил $5,7 млрд, что эквивалентно примерно половине ВВП этой страны. В Киргизию из РФ была отправлена сумма, составляющая около трети ее ВВП, в Узбекистан — 12–15% от ВВП (более $14,5 млрд). Значительные суммы переводов также идут в Грузию (более $2 млрд), Армению (более $3 млрд) и Казахстан.

По словам Матвеева, мигранты и их диаспоры каждый год скупают в российских банках валюту на десятки миллиардов долларов, стимулируя спрос на доллары и ослабляя рубль.

Он также отметил, что многие дружественные страны СНГ ввели санкции против российских банков и отказались от работы с картами «МИР», что затрудняет рублевые переводы в эти государства из РФ. Это вынуждает мигрантов вывозить валюту из России наличными, усиливая давление на курс рубля, добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме сообщили, что отток мигрантов из России усилился из-за ослабления рубля.