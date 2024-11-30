Глава «Деловой России» описал положение ЦБ анекдотом про старика Хоттабыча и золотую рыбку

Банк России сегодня оказался в ситуации, когда меры по борьбе с инфляцией могут оказаться более губительными для экономики, чем инфляция сама по себе. Об этом заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Вспоминается анекдот, когда старик Хоттабыч поймал золотую рыбку, они смотрят друг на друга и что делать, не знают, потому что ситуация патовая», — сказал он.

Репик отметил, что меры, которые принимает ЦБ, вызывают «большое напряжение» у бизнеса. Он обратил внимание, что часть предпринимателей «гарантированно загонят в банкротство». Глава «Деловой России» подчеркнул, что первые симптомы ухудшения финансового положения уже видны: рассрочка по кредитам растет, но она «маскируется под реструктуризацию».

Накануне заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что у российских банков в данный момент «абсолютно точно» есть источники дохода, позволяющие им выплачивать клиентам высокие проценты по долгосрочным вкладам.

Ранее стало известно, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам за 2023 год.