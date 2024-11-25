Эксперт допустила, что ситуация с ипотекой улучшится в 2025 году

Ситуация с ипотечным кредитованием в России в 2025 году может измениться в лучшую сторону для заемщиков. Такое мнение в интервью РИАМО высказала финансовый советник Анна Веденеева.

Она допустила, что в следующем году Банк России решит снизить ключевую ставку, что сделает ипотеку более доступной. Также эксперт напомнила, что в стране продолжат работать государственные программы. Кроме того, по ее словам, может измениться ситуация на рынке недвижимости.

«Если спрос на жилье останется высоким, это может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. С другой стороны, если рынок начнет охлаждаться, это даст возможность заемщикам получить более выгодные условия», — отметила Веденеева.

Льготная ипотека под 8% была отменена в России с 1 июля 2024 года. В стране сейчас действуют «Семейная ипотека» (под 6%), IT-ипотека (до 6%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%), «Сельская ипотека» (под 3%) и «Военная ипотека» (условия зависят от конкретного банка).

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.