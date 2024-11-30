В Госдуме придумали способ борьбы с фальшивыми скидками

Российские ретейлерские сети необходимо обязать показывать динамику цен за последние три месяца на ценниках в магазинах. Об этом в предложении Минпромторгу России пишет вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), передает РИА Новости.

«Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике», — указано в документе.

Трехмесячную динамику стоимости необходимо указывать, по предложению Чернышова, необходимо демонстрировать на ценниках в том случае, если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад.

Чернышов в письме к главе Минпромторга Антону Алиханову пишет, что к нему как к депутату обращаются граждане с сообщениями о фальшивых скидках — когда в предпраздничный период магазины завышают цены, а затем объявляют старый ценник как результат «скидок».

До этого Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию на срок в полгода.

Ранее производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло.