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В правительстве заверили, что российский рынок полностью обеспечен продуктами

Патрушев: рынок РФ обеспечен продуктами, но правительство принимает допмеры

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, однако в связи с высоким спросом и ростом цен правительство принимает дополнительные меры для обеспечения их доступности. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в этом году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность», — отметил он.

При этом Патрушев отметил повышенный спрос на некоторые продукты и, как следствие, тенденции роста цен на них.

«Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров», — добавил он.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году.

По оценке ЦБ, на 21 октября годовая инфляция в России составила 8,4%. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова сказала, что в ноябре 2024 произошел скачок цен на товары первой необходимости: на сливочное масло — почти в два раза, на мясо в сетевых магазинах — до 1 тыс. рублей за 1 кг.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

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