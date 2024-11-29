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Решетников раскрыл, когда рубль снова окрепнет

Решетников назвал колебания курса рубля разовыми из-за нервозности на рынке

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После прекращения нервозности на рынке курс рубля вернется к своим фундаментальным значениям, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

«Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Фундаментально торговый баланс крепкий», — подчеркнул министр.

По словам Решетникова, последние два месяца показатели торгового баланса превышали летние значения. По итогам октября он вырос на 8% год к году и составил $11,8 млрд за счет высокого экспорта, отметил глава Минэкономразвития. По результатам десяти месяцев показатель увеличился на 14% в годовом выражении.

Последние события не говорят о начале нового финансового кризиса, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей.

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