В Госдуме оценили вероятность нового финансового кризиса

Последние события не говорят о начале нового финансового кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

«Сегодняшняя ситуация, и ситуация последних дней, во-первых, не является основанием для паники, не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Мы здесь их не видим. Советую гражданам не паниковать в этой ситуации, как бы это банально ни звучало, но действительно никаких оснований для паники нет. Я думаю, что те меры, которые сейчас принимает Банк России, действуют определенным лагом, но этот лаг не превышает нескольких дней, поэтому я думаю, что в течение одной-двух недель ситуация стабилизируется», — отметил Бахарев.

По его словам, решение ЦБ не покупать валюту на внутреннем рынке снизит колебания курса рубля, также не исключен возврат к прежнему уровню продаж валютной выручки российскими экспортерами в 50%. Все вместе будет способствовать укреплению курса рубля, подчеркнул парламентарий. По мнению Бахарева, взлет курса доллара был связан с победой Дональда Трампа на президентских выборах США (американская валюта подорожала не только к рублю, но и к другим валютам), а также новыми санкциями Америки против российских банков, в первую очередь Газпромбанка.

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27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался выше 111 руб., евро — 113 руб. 28 ноября курс американской валюты опустился до 108-109 руб., европейской — 114-116 руб.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов сказал, что объективных причин ожидать доллар по 150-200 руб. в 2025 году нет.