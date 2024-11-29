Россияне рассказали о своем отношении к «черной пятнице»

Почти половина опрошенных россиян не верят в «черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

Выяснилось, что 48% респондентов не планируют совершать покупки со скидками в «черную пятницу», так как не доверяют всемирному дню распродаж. 35% признались, что позитивно относятся к распродажам и традиционно тратят приличные суммы в этот период. 17% отметили, что относятся к «черной пятнице» нейтрально. Эта группа респондентов специально не гонится за товарами по акции, однако совершает покупки, если попадаются на глаза выгодные предложения.

45% респондентов, позитивно относящихся к «черной пятнице», планируют потратить на покупки в период распродажи от 10 до 50 тыс. рублей, 23% — до 10 тыс. рублей. 17% анкетируемых выразили желание купить товары на сумму до 100 тыс. рублей, еще 13 % планируют потратить более 100 тыс. рублей. Расходы 2% опрошенных не превысят 5 тыс. рублей.

Примечательно, что в прошлом году уровень доверия граждан к распродаже был выше. Позитивно относились к «черной пятнице» 42% опрошенных, нейтрально — 28%, а негативно — лишь 30%.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 20 до 60 лет.

«Черная пятница» стартовала 29 ноября и продлится три дня.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как избежать переплаты в «черную пятницу».