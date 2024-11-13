Россиянам рассказали, как избежать переплаты в «черную пятницу»

Некоторые продавцы устанавливают дополнительные наценки на товары в 50-100% перед началом «черной пятницы», сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он дал пять советов, позволяющих избежать переплаты на распродаже, предупредив, что россияне смогут сэкономить не более 30% от реальной стоимости товаров на распродаже «черная пятница».

«Экономия в 30% будет являться, по моему мнению, исключением: реальные скидки окажутся 10-15%. Более того, по опыту предыдущих «черных пятниц» можно встретить и товары с дополнительными наценками в 50-100%. Поэтому крайне важно заранее мониторить цены, чтобы не попасть на уловки продавцов и маркетологов», — отметил экономист.

Первый совет — покупать только то, что действительно нужно. Балынин рекомендовал до посещения онлайн-сайтов или оффлайн-магазинов составить список требующихся покупок и строго ему следовать.

Второй совет — заранее проверять цены на онлайн-маркетах и в физических магазинах. По словам экономиста, это лучше всего делать в течение месяца несколько раз, причем в разные дни недели: этим способом можно выявить наименьшую цену за соответствующий товар. Так получится во время распродажи сравнить реальную цену с той, что перечеркнута продавцом, и скидкой. По оценке Балынина, подавляющая часть дисконтов оказывается фиктивной — это исключительно маркетинговый ход.

В-третьих, в физических магазинах и на маркетплейсах у разных продавцов разные цены, поэтому целесообразно сравнивать предложения. Экономист призвал обратить внимание на наличие отзывов и, если отзывов мало (или видно, что они накручены: например, от одной или нескольких дат, близких к дате покупки, или присутствуют только положительные оценки), лучше распаковывать товар «под камеру» в точке получения заказа, чтобы избежать обмана.

В-четвертых, сейчас граждане все чаще покупают товары на маркетплейсах. По опыту эксперта, далеко не все представленные там товары оказываются дешевле, чем в физическом магазине.

Пятый совет — нужно контролировать те сайты, которые посещаете, и особенно нужно быть аккуратными при переходе по ссылкам из почты и мессенджеров. Балынин пояснил, что мошенники по-прежнему используют поддельные сайты и фишинговые ссылки для кражи денег россиян. Более того, сейчас есть случаи, когда граждан убеждают в установке какого-либо мобильного приложения: впоследствии это приводит к тому, что мошенники получают доступ ко всей поступающей информации на телефон (включая коды подтверждения при входе в банковские приложения и онлайн-банки), заключил экономист.

«Черная пятница» стартует 29 ноября и продлится три дня.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна покупка квартиры в «черную пятницу».