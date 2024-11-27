Почти 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья в этому году из-за высоких ставок по ипотеке, которые достигли в среднем 28%. Об этом сообщила руководитель проекта «Ипотека» компании Frank RG Ольга Филиппова.

Наиболее выгодной для покупки жилья в кредит опрошенные назвали ставку в размере 6%. Еще 55% устраивает ставка под 8%. Лишь 1% респондентов назвал приемлемой ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий.

По словам Филипповой, в результате 79% граждан решили отложить приобретение жилья в этом году, 60% заявили о готовности купить квартиру в ближайшие два-три года, остальные 19% рассчитывают сделать это через пять и более лет.

По оценке Frank RG, по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки снизится относительно прошлого года на 39% и достигнет 4,8 трлн рублей. При этом в следующем году показатель может снизиться уже до 4 трлн рублей.

19 ноября в Госдуме заявили о планах увеличить сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья.

Ранее стало известно, кто берет ипотеку по ставкам от 28%.