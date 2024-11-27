Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья

Frank RG: 79% опрошенных россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья в этому году из-за высоких ставок по ипотеке, которые достигли в среднем 28%. Об этом сообщила руководитель проекта «Ипотека» компании Frank RG Ольга Филиппова.

Наиболее выгодной для покупки жилья в кредит опрошенные назвали ставку в размере 6%. Еще 55% устраивает ставка под 8%. Лишь 1% респондентов назвал приемлемой ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий.

По словам Филипповой, в результате 79% граждан решили отложить приобретение жилья в этом году, 60% заявили о готовности купить квартиру в ближайшие два-три года, остальные 19% рассчитывают сделать это через пять и более лет.

По оценке Frank RG, по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки снизится относительно прошлого года на 39% и достигнет 4,8 трлн рублей. При этом в следующем году показатель может снизиться уже до 4 трлн рублей.

19 ноября в Госдуме заявили о планах увеличить сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья.

Ранее стало известно, кто берет ипотеку по ставкам от 28%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами