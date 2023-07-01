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Глобальные трейдеры зерна прекратили поставлять зерно из России

«Интерфакс»: глобальные зернотрейдеры перестали экспортировать российское зерно с 1 июля

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Кирилл Брага/РИА Новости

Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus — решили больше не поставлять российское зерно с 1 июля 2023 года и покидают рынок России. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на соответствующее заявление компаний Минсельхозу РФ и участников рынка.

«Международные компании сделали многое для развития российского рынка зерна. За это время в стране выросли мощные национальные игроки, которые по масштабам бизнеса уже превзошли иностранные компании. Это придает уверенности в том, что экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления», — отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уход мировых трейдеров зерна с российского рынка может серьезно отразиться на отгрузке зерновых через Черное море и Кавказ. Кроме того, если место западных компаний займут отечественные, то это может повлиять на конкуренцию на уровне продаж аграриями. При этом российские покупатели зерна не пострадают, так как отечественный рынок достаточно хорошо налажен.

Аналитики посчитали, что лучше было бы сохранить управленческие команды всех трех компаний, так как они были одними из лучших на рынке. Сама доля Cargill, Viterra и Louis Dreyfus в экспорте российского зерна составляла 16%. Поэтому, вполне вероятно, что их бывшие дочерние компании будут исполнять прежние обязанности.

30 июня агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) США сообщило, что с начала нового сельскохозяйственного сезона, который начнется 1 июля текущего года, Россия займет пятую часть мирового экспортного рынка пшеницы.

Ранее фермерам Восточной Европы предрекли катастрофу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

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