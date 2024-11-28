Банки перестали повышать лимиты по кредиткам

В октябре российские банки практически полностью перестали корректировать лимиты по кредитным картам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, в прошлом месяце лишь 2,7% владельцев кредиток получили увеличение лимита по карте и 0,8% — уменьшение. Для сравнения: в апреле--сентябре доля тех, кому увеличили лимиты, держалась на уровне 25%, снижали лимиты 2,5-3% держателей карт.

Согласно прогнозам ОКБ, в декабре тренд может и вовсе переломиться в сторону существенного снижения лимитов по кредиткам.

Кроме того, банки постепенно начали отказываться и от других инструментов, которые призваны повышать привлекательность кредитных карт. В частности, значительно сократились беспроцентные периоды. Если еще летом можно было получить кредитку с беспроцентным периодом на один год, сейчас доступны в основном карты с грейс-периодом на 55-60 дней.

Россияне уже крупно задолжали банкам. Уровень закредитованности населения за последний год вырос на 6,5%.

Ранее в Госдуме предложили ввести период в три дня на раздумье при взятии кредита.