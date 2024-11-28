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Австрийская розничная сеть нашла покупателя своих магазинов в России

«Ъ»: австрийская розничная сеть Selgros нашла покупателя своих магазинов в РФ

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Shutterstock

Австрийская розничная сеть Selgros нашла нового владельца для своего российского бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации источников, в роли покупателя может выступить группа «Ароса», известная как поставщик продовольственных товаров. Также в сделку войдет дистрибуторская компания Global Foods. При этом общая стоимость активов оценивается в 40 миллиардов рублей, с учетом скидки на продажу, которая составляет около 35-40%.

Генеральный директор «Аросы» Михаил Галуев отметил, что приобретение Selgros позволит компании увеличить свое присутствие на российском рынке. После завершения сделки все активы Selgros и Global Foods будут интегрированы в структуру «Аросы», но продолжат действовать под своими текущими брендами.

Selgros была основана в 1990 году в Германии и начала свою деятельность в России в 2006 году, открыв 11 магазинов, расположенных в Москве и в других регионах. В активе Selgros имеется обширный земельный банк и более 30 объектов недвижимости, включая 109,5 гектара земли в деревне Елизарово под Новой Москвой, 12,9 гектара в районе аэропорта Шереметьево, торговый центр «Гавань» площадью 18,3 тысячи квадратных метров, а также офисные здания и участки под новое строительство на Воздвиженке и Большой Полянке, как отмечают аналитики Infoline.

При этом в конце октября Forbes со ссылкой на источники писал, что иностранцы начали отзывать заявки на продажу своего российского бизнеса из-за ужесточения правил.

Ранее «Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака.

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