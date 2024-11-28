В Москве стали чаще покупать квартиры в рассрочку

Доля рассрочки на московском рынке новостроек в ноябре достигла 40%, что в восемь раз превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

«Если два-три года назад нужно было уговаривать застройщика продать квартиру в рассрочку на полгода, то сегодня есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года», — отметили риелторы.

Спрос на покупку недвижимости в рассрочку подскочил на фоне дорогих ипотечных кредитов. Из-за заградительных ставок россияне стали искать альтернативные способы приобрести собственное жилье. Доля покупок «первички» с использованием ипотеки в Москве рухнула с 76% до 48%, из них лишь 5% — рыночные кредиты.

Несмотря на общее охлаждение спроса, цены на новостройки в столице остаются стабильно высокими. «Квадрат» в старых границах Москвы стоит 418,6 тыс. рублей (+6,5%), в Новой Москве — 243,6 тыс. рублей (+0,4%).

Эксперты допускают, что ситуация с ипотекой улучшится в 2025 году.

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