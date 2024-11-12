Цены на смартфоны и ноутбуки скоро взлетят на 10–20%

В 2025 году гаджеты в России могут подорожать на 10–20%, прогнозирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт отметил сокращение спроса на электронику среди россиян в текущем году. Падение продаж фиксируется не во всех категориях, однако роста нет нигде, поделился он.

«Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы», — рассказал Муртазин.

Так, продажи смартфонов в 2024-м изначально оценивались в 32 млн устройств. Позже прогноз был снижен до 30 млн штук, отметил аналитик. По итогам года продажи могут оказаться еще ниже, допустил он.

В последнее время россияне стали чаще покупать китайские смартфоны. По итогам первых трех кварталов на «китайцев» пришлось 89% всех продаж.

Ранее в России зафиксировали существенный рост производства электроники.