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В суд поступила жалоба по делу бывших владельцев «Макфы»

ТАСС: суд получил жалобу по делу об изъятии дивидендов у экс-владельцев «Макфы»

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Алексей Никольский/РИА Новости

В Центральный районный суд Челябинска пришла жалоба от защиты ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии у бывших владельцев «Макфы» 18,1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте суда.

С предпринимателей хотят взыскать дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные ими в период с 2002 по 2024 год, а также доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».

Предварительное заседание по делу назначено на 5 декабря.

8 мая 2024 года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества с АО «Макфа», а также с аффилированных с ним юридических и физических лиц. В результате была инициирована процедура национализации предприятия. В июле «Макфа» была переведена под управление структуре Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс».

Ранее в России заявили о росте случаев судебных разбирательств в делах о национализации бизнеса.

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