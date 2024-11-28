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Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

ФНС: у россиян осталось пять дней на уплату налогов на квартиры и машины

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Shutterstock

У граждан осталось пять дней на уплату имущественных налогов, заявили в Федеральной налоговой службе России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что оплатить налоги необходимо не позднее 2 декабря тем гражданам, у которых есть недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства. Россиянам направили соответствующие уведомления.

ФНС добавила, что в случае просрочки оплаты налогов, со вторника, 3 декабря, будут начислять пени. Дальнейшее игнорирование уведомлений приведет к тому, что ведомство обратится в суд, а приставы будут принудительно взыскивать долг, говорится в публикации.

Накануне заместитель начальника отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по городу Москве Людмила Плотникова рассказала, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов россиянам высылают по почте либо в электронном виде, найти их можно в личном кабинете налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что с россиян хотят взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов.

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