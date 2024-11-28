В России могут повысить размер страхового возмещения по вкладам

Депутаты Государственной думы России от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в парламент проект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается внести изменения в статью Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Нововведение предполагает увеличить максимальный размер страхового возмещения с 1,4 млн до 3 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

В публикации подчеркивается, что подобная мера может помочь укрепить доверие к банковской системе.

В октябре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в парламенте обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам.

В марте стало известно о планах Центробанка повысить привлекательность долгосрочных вкладов и безотзывных сберегательных сертификатов для граждан с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Увеличение лимита страхового возмещения, как ожидается, будет распространено не только на долгосрочные вклады, но и на безотзывные сберегательные сертификаты.

Ранее инкассаторы попросили Центробанк о реорганизации отрасли.