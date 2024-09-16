Инкассаторы попросили ЦБ о реорганизации отрасли

Российское объединение инкассации «Росинкас» выступило с предложением создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию (НИК). Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно инициативе, контрольный пакет акций новой структуры будет принадлежать Банку России, а остальные доли смогут приобрести коммерческие банки. Предложение появилось после публикации консультационного доклада ЦБ о рынке инкассаторских услуг. В документе регулятор рассматривал возможность наделения «Росинкаса» полномочиями по регулированию тарифов и созданию саморегулируемой организации в этой сфере.

«Росинкас» выразил обеспокоенность тем, что на объединение могут переложить социальную функцию по обеспечению наличного денежного обращения в стране. При этом организация не является подразделением ЦБ и работает с регулятором на договорной основе.

В начале августа компания сообщала о снижении числа инкассаторских операций на 30% после повышения лимита бесплатных переводов до 30 млн рублей. Это уменьшило потребность в перевозке наличных между банками, что негативно сказалось на выручке «Росинкаса», и компания начала пересматривать тарифы для клиентов.

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