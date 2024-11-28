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В Госсовете Китая опровергли уход тайваньского бизнеса с материка

Пекин опроверг утверждения об уходе тайваньского бизнеса с материка

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что тайваньские предприятия покидают континентальную часть Китая. Об этом сообщает Синьхуа.

По его словам, в последнее время проводятся различные мероприятия по содействию экономического обмена между «двумя берегами Тайваньского пролива». Это создает удобства для тайваньских бизнесменов и компаний в использовании возможностей рынка Китая.

По данным японской экономической газеты Nikkei, с января по ноябрь 2023 года капиталовложения Тайваня на территории материкового Китая упали на 34%, до $2,9 млрд, что составляет только 12% от общего объема зарубежных инвестиций острова.

Накануне Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке Соединенных Штатов неизбежно приведут к горестному финалу.

16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение.

Ранее Си Цзиньпин счел несовместимым сепаратизм на Тайване с миром в регионе.

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