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Россиян предупредили о проблемах с обменом долларов старого образца за рубежом

Профессор Войлуков: россияне не смогут расплатиться за рубежом старыми долларами

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Shutterstock

При обмене купюр долларов США за рубежом можно столкнуться с определенными сложностями, предупредил в беседе с РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

По его словам, многие зарубежные страны отказываются принимать банкноты старого образца или принимают их по менее выгодному курсу. При этом в самих США все долларовые купюры, даже выпущенные после 1914 года, являются законным платежным средством и обязательны к приему. Но за пределами США ситуация другая — там финансовые учреждения и торговые точки не обязаны принимать старые банкноты.

Таким образом деньги, выпущенные до 2013 года, могут попросту не принять в странах, где доллар не является официальной валютой, так как местные компании опасаются получить подделку и не могут проверить их подлинность.

Наиболее строгие требования к приему долларов сейчас в основном в странах Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке, где предпочитают принимать только новые купюры. В ОАЭ старые доллары меняют с большой комиссией, а в торговых центрах могут вообще их не взять в качестве оплаты.

В Турции и Египте принимают банкноты как старого, так и нового образца, но главное, чтобы они не выглядели слишком потрепанными. Наиболее лояльны к старым купюрам на Кубе и в Сербии.

В российских банках также можно столкнуться с трудностями при обмене старых долларов. Некоторые банки отказываются их принимать, а другие берут повышенную комиссию или предлагают менее выгодный курс обмена.

Эксперты советуют перед поездкой за границу заранее обменять старые долларовые купюры на новые, чтобы избежать проблем с их использованием на месте.

Ранее стало известно, может ли доллар достичь 100 рублей к Новому году.

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