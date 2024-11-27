Россиянин согласился заменить счетчик и потерял почти 100 тысяч рублей

В Барнауле 57-летний местный житель согласился на замену счетчика и лишился 95 тыс. рублей. О мошеннической схеме предупреждает краевое отделение МВД.

Аферист связался с мужчиной по телефону и, представившись сотрудником энергосбытовой компании, предложил поменять старый прибор учета. Злоумышленник убедил барнаульца, что для этого необходимо скачать на телефон специальное приложение, ссылка на которое придет в сообщении.

В результате пострадавший загрузил на свое устройство вредоносное ПО, с помощью которого мошенник получил доступ ко всем его личным данным, включая банковские счета и депозиты. Деньги со вкладов пропали, жертва обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Мошенники освоили ряд новых схем, по которым отбирают у россиян автомобили. Подробнее о том, как не попасться на уловки злоумышленников — в материале «Газеты.Ru».

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