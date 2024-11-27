Новые аферы: как мошенники начали кидать россиян на автомобили Автокриминалист Шелков назвал четыре новые схемы обмана при продаже автомобиля

Мошенники освоили ряд новых схем, по которым отбирают у россиян не только деньги за проданные автомобили, но и сами машины. Как не попасться на уловки злоумышленников — в материале «Газеты.Ru».

Расклад на дурака

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал «Газете.Ru» о появлении в интернете объявлений с предложением автовладельцам подзаработать.

«Им предлагают показывать свою машину клиенту якобы под видом продажи и подводят к тому, чтобы человек заключит якобы фиктивный договор купли-продажи, который на самом деле оказывается вполне реальным», — рассказал Шелков «Газете.Ru».

Условие — наличие автомобиля, как минимум 2017 года выпуска. Зарплата — от 300 до 600 тыс. руб. ежемесячно. «Работа легкая и не требует физического и умственного труда», — говорится в одном из таких объявлений.

В реальности, под руководством такого «начальника» по телефону, доверчивый гражданин покажет свой автомобиль покупателю и подпишет договор купли-продажи. Он только потом осознает, что его обманули, а сделка оказалась реальной, предупредил Шелков.

Двойной бросок

Автомобиля можно лишиться, нарвавшись на телефонных мошенников. Злоумышленники часто применяют эту схему к гражданам, которые и ранее попадались на их уловки и переводили свои деньги на чужие счета.

Чтобы войти в доверие к таким людям, мошенники представляются следователями и говорят о том, что нужно поучаствовать в разоблачении преступников, которые ранее у этих же граждан похитили деньги. По легенде, автовладелец должен фиктивно продать им свой автомобиль.

На деле его машина выставляется злоумышленниками на продажу, и с потенциальными покупателями они общаются от имени владельца.

С подобной проблемой столкнулся россиянин, у которого мошенники в ноябре 2023 года выманили 200 тыс. рублей, а затем убедили его продать за 730 тыс. рублей автомобиль Toyota Land Cruiser под предлогом участия в операции по поимке преступников, рассказал Шелков.

«С вами свяжется человек, это преступник, и он будет выступать в роли покупателя. Мы по вашей машине проведем мнимую сделку, чтобы она осталась у вас. Вам нужно следовать всем инструкциям», — приводит Шелков аргументы телефонного мошенника.

В результате автовладелец выдал приехавшему человеку генеральную доверенность на распоряжение машиной и получил на руки 728 тыс. рублей, которые вновь перевел на указанный мошенниками счет.

Фальшивый подбор

Чтобы войти в доверие к гражданину, продающему машину, злоумышленники могут представляться сотрудниками фирмы по подбору автомобилей. Они уверяют продавца, что у них есть покупатель, и убеждают передать им авто по договору комиссии, выплачивая взамен незначительную сумму.

В частности, в такой ситуации оказался автовладелец из Краснодара, который продавал по объявлению автомобиль Honda за 2,4 млн рублей. После осмотра машины псевдоподборщики убедили продавца оставить машину в их офисе под предлогом проведения за их счет техобслуживания и предпродажной подготовки для покупателя из другого города.

Передача машины происходила по договору комиссии, владелец получил 5% ее цены в качестве задатка (120 тыс. руб.). Спустя некоторое время злоумышленники перестали выходить на связь, а машина пропала. Обманутый автовладелец обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что по этой схеме выманили 16 автомобилей на сумму более 10 млн рублей , рассказал Шелков. При этом злоумышленники меняли адреса офиса, юридические лица, номера телефонов и представлялись разными именами.

«Сам подборщик, если он из нормальной организации, не должен иметь с продавцом никаких финансовых отношений. Все финансовые вопросы продавец должен решать с покупателем. Те, кто занимается автоподбором, получают только агентское вознаграждение от своего заказчика», — подчеркнул Шелков.

Твикс

Мошенники, работающие в паре, позже могут встретиться с продавцом автомобиля в суде.

«Задача мошенников, чтобы продавец оформил автомобиль на одного человека, а деньги получил от другого человека на расчетный счет. Это может обозначаться в разговоре, но может произойти и по умолчанию, когда покупатель переводит деньги с чужого аккаунта в приложении банка», — пояснил Шелков.

После этого злоумышленник — владелец счета подает в суд на продавца машины, обвиняя его в неосновательном обогащении. Его подельник, фигурирующий в договоре купли-продажи, при этом заявляет, что передавал деньги за машину наличными, и не имеет отношения к переводу. Суд при этом может встать на сторону мошенников и взыскать деньги с честного продавца.

Чтобы не допустить такого развития событий, получение денег наличными нужно оформлять распиской, а при безналичном переводе — указывать в ДКП номера счетов покупателя и продавца, через которые перечисляются деньги.

Монетка на веревочке

Чтобы изъять машину у покупателя, преступники применяют схему с фиктивным договором купли-продажи. Мошенники заключают между собой ДКП с отсрочкой платежа, один из них по этому документу ставит машину на учет на свое имя и продает конечному покупателю за полную стоимость.

Затем первый мошенник подает в суд на второго, требуя расторгнуть фиктивный ДКП из-за невыплаты денег.

Его подельник признает свою вину, суд вынужден расторгнуть договор, и первый мошенник получает право истребовать автомобиль у конечного покупателя. Полученные от него деньги участники схемы делят пополам.

Покупатель вправе потребовать возмещение у второго мошенника, но, как правило, на этого человека не зарегистрировано имущество, и с него не получается взыскать ничего даже по процедуре банкротства.

Не верь словам

Главное правило при продаже автомобиля, постановке его на комиссию в автосалон и других сделках — внимательно изучать предлагаемые на подпись документы и не верить устным уверениям, предупреждает автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Нужно внимательно изучать условия договора, который продавцу предлагает тот или иной комиссионный магазин или агент, чтобы не остаться без автомобиля или не попасть на большие деньги. Добросовестность комиссионера можно проверить по отзывам в интернете и через электронные базы о состоянии юрлица, но это тоже не гарантия», — отмечает Воропаев в беседе с «Газетой.Ru».