Россиян предупредили о подорожании импортных стройматериалов

Импортные стройматериалы в 2025 году могут подорожать на 10-15%, прогнозируют опрошенные ТАСС эксперты. Речь идет главным образом о премиальной продукции.

По словам участников рынка, рост стоимости товаров обусловлен усложнением логистики и проведения платежей. Также на ценообразование влияет высокая ключевая ставка ЦБ РФ — на поставщиков в РФ ложится дополнительная финансовая нагрузка.

«Цены на строительные материалы эконом-класса зафиксируются, так как тут минимально влияет фактор импортозамещения», — уверен один из собеседников издания.

За последние полгода импортные отделочные материалы подорожали на 20-25% относительно предыдущих шести месяцев, отечественные — на 10%.

Себестоимость строительства жилья в России растет быстрее цен на него, констатировал на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Подорожало все: трудовые ресурсы, стройматериалы и земля.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на ремонте квартиры.