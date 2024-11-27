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В Польше испугались евро

THINК: каждый второй поляк высказался против перехода страны на евро

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти каждый второй (48%) житель Польши высказался против введения евро в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования фонда THINК.

Поддерживают переход Польши на единую европейскую валюту лишь 23% опрошенных.

Для сравнения: по итогам первого опроса о возможности перехода Польши на евро в 2002 году 90% респондентов высказались за такую идею.

Поляки опасаются, что с приходом евро в стране вырастут цены и им придется «затянуть пояса». Также они боятся перспективы снижения ВВП.

Польша вошла в состав Евросоюза двадцать лет назад, в 2004-м. В том же году в объединение вступили еще девять стран. С тех пор на евро не перешли лишь три — Польша, Венгрия и Чехия.

Официальной валютой в Польше на сегодняшний день остается злотый. Курс евро сегодня составляет 4,3 злотых.

Курс евро к российской валюте в среду, 27 ноября, превысил 114 рублей.

Ранее туроператоры увидели плюсы в слабом рубле.

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