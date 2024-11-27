В России резко подскочили продажи косметики

Спрос на косметику за январь — сентябрь подскочил на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в Ozon.

Сильнее всего вырос интерес к средствам для детей и беременных, парфюмерии и ароматерапии. Также более востребованной стала продукция для ухода за кожей, отметили в пресс-службе маркетплейса.

При этом более трети (38%) всех продаж косметики на площадке по итогам трех кварталов пришлось на российские бренды.

Траты россиян на красоту и фитнес за год заметно выросли, свидетельствуют данные исследования группы ВТБ. Общий объем расходов населения по картам банка в бьюти-салонах, кабинетах косметологов, спортивных клубах и магазинах по итогам этой весны превысил 12 млрд рублей. Это на 17% превышает показатель за март--май 2023 года.

Ранее в России собрались усилить контроль за продажей товаров на маркетплейсах.