Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россияне потратили на красоту и фитнес в 2024 году

ВТБ: траты россиян на красоту и фитнес за год выросли на 17%, до 12 млрд рублей

close
100%
Shutterstock

Общий объем расходов по картам ВТБ в бьюти-салонах, кабинетах косметологов, спортивных клубах и магазинах весной 2024 года превысил 12 млрд рублей (+17% к весне 2023-го). Число операций за год в этой категории выросло на 8%. Об этом говорится в исследовании группы ВТБ, проведенном в мае (есть у «Газеты.Ru»).

Всего было оплачено свыше 35 млн товаров и услуг.

На спорт и фитнес россияне израсходовали около 5 млрд рублей (+13% за год). На уходовые, эстетические и косметологические процедуры весной было потрачено 7,4 млрд рублей (+20% к прошлому году).

Объем трат на процедуры красоты на 10% превысил зимние показатели, рост пришелся на март и апрель. Спрос на спорттовары и походы в фитнес-клубы в весенние месяцы не изменился: многие покупают абонементы заранее, в декабре.

По данным банка «Русский стандарт», россияне в марте 2024 года тратили в среднем 4 657 рублей на товары и услуги в категории «красота» — одежду и обувь, парфюмерию и косметику, а также в парикмахерских и салонах красоты (-7% по сравнению с февралем). Общее число покупок таких товаров и услуг выросло на 25% к февралю, а сумма — на 16%.

Ранее россияне стали пить больше витаминов, несмотря на рост цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами