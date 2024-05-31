Стало известно, сколько россияне потратили на красоту и фитнес в 2024 году

Общий объем расходов по картам ВТБ в бьюти-салонах, кабинетах косметологов, спортивных клубах и магазинах весной 2024 года превысил 12 млрд рублей (+17% к весне 2023-го). Число операций за год в этой категории выросло на 8%. Об этом говорится в исследовании группы ВТБ, проведенном в мае (есть у «Газеты.Ru»).

Всего было оплачено свыше 35 млн товаров и услуг.

На спорт и фитнес россияне израсходовали около 5 млрд рублей (+13% за год). На уходовые, эстетические и косметологические процедуры весной было потрачено 7,4 млрд рублей (+20% к прошлому году).

Объем трат на процедуры красоты на 10% превысил зимние показатели, рост пришелся на март и апрель. Спрос на спорттовары и походы в фитнес-клубы в весенние месяцы не изменился: многие покупают абонементы заранее, в декабре.

По данным банка «Русский стандарт», россияне в марте 2024 года тратили в среднем 4 657 рублей на товары и услуги в категории «красота» — одежду и обувь, парфюмерию и косметику, а также в парикмахерских и салонах красоты (-7% по сравнению с февралем). Общее число покупок таких товаров и услуг выросло на 25% к февралю, а сумма — на 16%.

Ранее россияне стали пить больше витаминов, несмотря на рост цен.