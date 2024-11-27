Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подсчитаны убытки бизнеса индийского миллиардера Адани после обвинений США

Холдинг миллиардера Адани потерял $55 млрд из-за обвинений США против бизнесмена

close
Amit Dave/Reuters

Индийский промышленный конгломерат Adani Group потерял порядка $55 млрд после выдвижения в США обвинений в коррупции против его основателя Гаутама Адани и топ-менеджеров. Об этом сообщает издание Barron со ссылкой на заявление группы.

«С момента предъявления обвинений министерством юстиции США, рыночная капитализация 11 компаний, входящих в группу, снизилась почти на $55 млрд», — говорится в сообщении.

62-летний Гаутам Адани подозревается в участии в коррупционных схемах и взятках на общую сумму $250 млн с целью получения выгодных государственных контрактов. Adani Group выступила с решительным опровержением, назвав обвинения США «безосновательными», однако это спровоцировало массовую распродажу акций конгломерата в Мумбаи на прошлой неделе с многочисленными остановками торгов.

Ранее Адани включили в список потенциальных первых в мире триллионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами