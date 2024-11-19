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Счет идет на часы: в Москве стало сложнее снять квартиру дешевле 45 тысяч рублей

ЦИАН: предложение аренды до ₽45 тысяч в Москве за два года упало в 7,5 раза

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Доля квартир стоимостью до 45 тыс. рублей на московском рынке аренды за последние два года сократилась в 7,5 раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

В 2022-м снять жилье в столице за эти деньги было довольно просто — в общем объеме на такие лоты приходилось 32,7%. На сегодняшний день их доля составляет всего 4,4%.

Разбирают такие квартиры за считанные часы, даже в низкий сезон. Конкуренция составляет семь человек на предложение.

Чаще всего квартиры в аренду до 45 тыс. рублей можно найти в Новой Москве. В этой локации подыскать жилье в этом ценовом диапазоне почти вчетверо проще. Также встречаются варианты в районах Люблино, Марьино, Богородское, Зеленограде.

Средняя ставка на аренду «однушки» в столице сегодня составляет 72,2 тыс. рублей.

В 2025 году снимать жилье станет еще дороже. Ожидается, что ставки аренды вырастут еще на 20-25% от текущих.

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