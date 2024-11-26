Названа цена самого дешевого картофеля

Килограмм самого дешевого картофеля можно купить за 22 рубля. Об этом пишет Национальная служба новостей со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

«В среднем по стране во всех форматах торговли картофель стоит 52,5 рубля (по данным Росстата на 18 ноября), у федеральных ретейлеров картофель «первой цены» стоит более, чем на 20% дешевле», — добавил эксперт.

При этом, по словам Караваева, в крупных сетевых продуктовых магазинах цены на картофель растут медленнее, чем закупочные. Это связано с тем, что ретейлеры придерживаются политики сдерживания стоимости товара, отметил спикер.

До этого в Госдуме попросили Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить наценки на картофель в российских магазинах.

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