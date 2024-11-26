Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Связь.ON» появились сим-карты «МегаФона»

Сим-карты «МегаФона» можно будет приобрести в мультицентрах «Связь.ON»

close
Depositphotos

«МегаФон» и «Связь.ON» заключили соглашение, согласно которому с этой недели в более чем 140 мультицентрах в 28 регионах страны, а также на сайте ритейлера можно будет приобрести сим-карты мобильного оператора, сообщает пресс-служба «МегаФона».

На первом этапе покупатели смогут приобрести сим-карты с саморегистрацией. По словам генерального директора и одного из учредителей «Связь.ON» Дагмары Ивановой, продажа сим-карт с саморегистрацией поможет клиентам выбирать наиболее подходящие им тарифы.

Сим-карту можно купить отдельно или в рамках пакетного предложения вместе со смартфоном. В этом случае на гаджет предоставляется скидка. Также в сети «Связь.ON» будут доступны к покупке симки Yota.

Как отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, сотовый оператор активно расширяет географию своего присутствия.

«Наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — сказал он.

В «МегаФоне» отметили, что в будущем сотрудничество с мультицентрами «Связь.ON» может быть расширено. Соответствующее решение примут по итогам анализа продаж в конце года.

Напомним, в мае 2024 года «МегаФон» начал продавать свои сим-карты в сети «Комус», гипермаркетах «Линия» в Черноземье, а в июле – в сети гипермаркетов «Лента».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами