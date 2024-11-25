Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл рыбу из морозилки на рынке и получил 2,5 года колонии

В Воронеже мужчина получил 2,5 года колонии за кражу рыбы из морозильника

close
Shutterstock/Shishkin.dv

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор местному жителю, который не смог устоять перед замороженной рыбой и украл ее из морозильной камеры на рынке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в мае 2024 года, россиянин проходил мимо павильона с рыбой на рынке «Березка». Возле киоска стояла морозильная камера, воспользовавшись отсутствием продавца, злоумышленник руками разогнул металлический замок и украл замороженную рыбу на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Вора быстро задержали, было возбуждено уголовное дело о краже. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. 65-летняя ранее судимая пенсионерка, воспользовавшись свободным доступом, похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл телефон во время застолья и сбежал, выпрыгнув в окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами