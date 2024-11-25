Россиянин украл рыбу из морозилки на рынке и получил 2,5 года колонии

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор местному жителю, который не смог устоять перед замороженной рыбой и украл ее из морозильной камеры на рынке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в мае 2024 года, россиянин проходил мимо павильона с рыбой на рынке «Березка». Возле киоска стояла морозильная камера, воспользовавшись отсутствием продавца, злоумышленник руками разогнул металлический замок и украл замороженную рыбу на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Вора быстро задержали, было возбуждено уголовное дело о краже. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. 65-летняя ранее судимая пенсионерка, воспользовавшись свободным доступом, похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл телефон во время застолья и сбежал, выпрыгнув в окно.