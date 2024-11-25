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Минсельхоз запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году

Минсельхоз запретил до конца 2025 года вылов воблы в Каспийском море и Волге

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Depositphotos

Минсельхоз России запретил промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и реке Волга до конца 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, вылов воблы запрещен в границах Астраханской области и водных объектах в границах республики Калмыкия.

Также министерство запретило рыболовство плотвы на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.

Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море был запрещен до конца текущего года. Исключением стали десять дней в апреле.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявлял о том, что вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море могут надолго запретить. Он отмечал, что эта рыба находится на грани вымирания. За последние сто лет популяция значительно сократилась.

Ранее на Байкале ввели нерестовый запрет на вылов омуля.

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