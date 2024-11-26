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Россияне стали брать больше денег по микрозаймам

НБКИ: средний размер микрозайма в октябре вырос на 6,6%

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Кадр из видео/Телеграм канал «112»

Средний размер микрозайма в России по итогам октября вырос на 6,6% год к году и составил 10,11 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В месячном выражении показатель увеличился на 2,2%. Для сравнения: в сентябре россияне брали микрозаймы в среднем на 9,9 тыс. рублей.

Больше всего быстрых денег в октябре брали жители Москвы — 12,28 тыс. рублей. Далее идут Санкт-Петербург (11,51 тыс. рублей), Ростовская и Московская области (11,41 и 11,12 тыс. рублей соответственно). Замыкает пятерку Краснодарский край со средним размером микрозайма в 10,67 тыс. рублей.

«После снижения с июля по август, в сентябре и октябре средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На прошлой неделе стало известно, что в РФ могут ужесточить наказание для микрофинансовых организаций за массовые угрозы.

Ранее россиянам захотели разрешить оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги».

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