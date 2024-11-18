В России могут ужесточить наказание для микрофинансовых организаций

Для микрофинансовых организаций (МФО) в России могут ввести оборотные штрафы, а также ввести возможность исключения их из госреестра Центрального банка России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олега Павлова. Соответствующее предложение он направил кабмину, Минфину, Центробанку и Госдуме.

Он пояснил, что инициатива возникла на основе совместного исследования ОПИ и Финансового университета при правительстве России. Исследование показало, что с начала 2024 года МФО получили в четыре раза больше предостережений, чем за весь 2023 год. В исследовании также указывается на продолжающееся использование незаконных методов давления на должников, таких как взломы аккаунтов, угрозы расправой, клевета и другие преступные действия. Это приводит к росту числа нарушений, о которых сообщается в реестре Генпрокуратуры.

По данным исследования, количество предостережений, выданных МФО в 2023 году, было на 26% выше, чем в 2022 году, а за первые три квартала 2024 года количество предостережений увеличилось на 368,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ужесточение ответственности за нарушения поддерживают комитеты Госдумы по финансовому рынку и экономической политике.

В октябре Центробанк предложил ввести для МФО правило «один заем в руки до погашения» и запретить выдавать новые микрокредиты ранее чем через три дня после погашения долга. Регулятор объяснил это ростом кредитных задолженностей у россиян.

Ранее стало известно, что ЦБ усилит защиту заемщиков от мошенников.